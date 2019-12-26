Под крыло Артеты: кто станет первым зимним новичком Арсенала

Новости спорта:Адриен Рабьо может стать первым новичком Микеля Артеты в Арсенале.

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо может стать первым новичком Микеля Артеты в Арсенале, сообщает The Times.

24-летний француз получает мало игрового времени в Турине, и Арсенал намерен договориться с чемпионом Италии об аренде игрока.

Также сообщается, что Канониры сохраняют интерес к Рабьо вне зависимости от того, останется ли в клубе экс-капитан первой команды Гранит Джака.

В нынешнем сезоне Рабьо вышел в старте только на пять матчей Юве в чемпионате Италии. Всего на его счету 12 встреч во всех турнирах, в которых он не отличался результативными действиями.

Напомним, что Арсенал назначил Артету главным тренером в декабре. Испанец сменил у руля команды своего соотечественника Унаи Эмери.

Артета дебютирует на новом месте в выездном матче с Борнмутом сегодня в 17:00 по киевскому времени.