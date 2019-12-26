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Под крыло Артеты: кто станет первым зимним новичком Арсенала

Под крыло Артеты: кто станет первым зимним новичком Арсенала
09:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Адриен Рабьо может стать первым новичком Микеля Артеты в Арсенале.

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо может стать первым новичком Микеля Артеты в Арсенале, сообщает The Times.

24-летний француз получает мало игрового времени в Турине, и Арсенал намерен договориться с чемпионом Италии об аренде игрока.

Также сообщается, что Канониры сохраняют интерес к Рабьо вне зависимости от того, останется ли в клубе экс-капитан первой команды Гранит Джака.

В нынешнем сезоне Рабьо вышел в старте только на пять матчей Юве в чемпионате Италии. Всего на его счету 12 встреч во всех турнирах, в которых он не отличался результативными действиями.

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Напомним, что Арсенал назначил Артету главным тренером в декабре. Испанец сменил у руля команды своего соотечественника Унаи Эмери.

Артета дебютирует на новом месте в выездном матче с Борнмутом сегодня в 17:00 по киевскому времени.

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ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Адриен Рабьо.
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