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Клопп рассказал о конкуренции в АПЛ

Клопп рассказал о конкуренции в АПЛ
11:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признал, что успехи его команды не являются случайностью.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признал, что успехи его команды не являются случайностью. Немец считает, что к изменениям причастен другой английский клуб — действующий чемпион страны Манчестер Сити.

«Премьер-лига существенно изменилась. Сейчас никто не может позволить себе проигрывать, если главной задачей является победа в сезоне. Причина всему — Манчестер Сити. Их стабильность на протяжении трех лет подняли планку требований».

«Честно говоря, я хотел бы признаться, что Горожане здорово нам помог. Они заставили Ливерпуль попытаться догнать себя. Ман Сити заставил нас побеждать в каждом матче. Побеждать каждые три дня невероятно трудно, однако победа в АПЛ никогда не бывает легкой. Эти усилия стоят чемпионских медалей», — цитирует слова Клоппа The Guardian.

«Посмотрите на Уотфорд. Изначально складывалось впечатление, что они уже смирились с возможным вылетом из АПЛ. Теперь они поменяли тренера и любой команде максимально сложно сломать их. Тоже самое — команды из топ-4. Раньше все говорили о том, что есть четыре лучших команды АПЛ и 16 других клубов. Сейчас восемь команд воюют за место в еврокубках».

Напомним, что Ливерпуль стал первым английским клубом, который выиграл все три международных турнира в течение одного года. В 2019 году Ливерпуль стал обладателем Кубка чемпионов и Суперкубка УЕФА, а уже в декабре подопечные Юргена Клоппа стали клубными чемпионами мира после минимальной победы над бразильским Фламенго (1:0).

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Ливерпуль уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым Лестер на 10 очков. Сегодня команды сразятся между собой в очном поединке в рамках 19-го тура чемпионата Англии.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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