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Экс-форвард Динамо может сменить клуб в Бразилии

Экс-форвард Динамо может сменить клуб в Бразилии
11:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Андре близок к переходу из "Гремио" в "Коритибу".

Бывший форвард «Динамо» Андре, который ныне выступает в Бразилии за «Гремио», близок к тому, чтобы сменить клуб.

В услугах 29-летнего футболиста всерьез заинтересована «Коритиба», которая ведет активные консультации с руководством «Гремио» по поводу перехода Андре.

Отмечается, что «Гремио» готов расстаться с Андре, причем как на правах аренды, так и на условиях полноценной продажи.

Контракт Андре с «Гремио» действует еще два года. В Серии А-2019 форвард провел 17 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами.

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Напомним, на контракте в «Динамо» Андре был на заре своей карьеры – с 2010 по 2012 год.

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ФК Динамо (Киев), Андре, Футбол, ФК Гремио, Новости футбола.
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