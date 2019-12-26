Ман Сити передумал продавать Сане зимой

Новости спорта:Немецкий вингер Лерой Сане остается в Ман Сити.

23-летний вингер английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Германии Лерой Сане, с большой долей вероятности, не покинет клуб в зимнее трансферное окно

Наставник Хосеп Гвардиола сказал руководству «горожан» сохранить игрока в январе.

Однако есть большая вероятность, что игрок покинет «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что сам Сане хочет покинуть «Сити» и перебраться в «Баварию». Лерой продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую получил в августе. Недавно футболист провел первую тренировку с момента травмы.