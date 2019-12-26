Легионер Шахтера продолжит карьеру в Турции

Новости спорта:Турецкий Газиантепспор намерен выкупить форварда Шахтера.

За первую половину сезона в аренде турецкого «Газиантепспор» нигерийский нападающий донецкого «Шахтера» Оларенважу Кайоде стал одним из лидеров команды.

К этому времени он забил 7 мячей, из них 2 – в последнем туре.

«Газиантепспор», как сообщает Fanatik, хочет выкупить у донецкого «Шахтера» контракт нигерийского нападающего, который рассчитан до июня 2023 года.

Напомним, что срок аренды Оларенважу в «Газиантепспоре» заканчивается летом.

Раннее, полузащитник «Зари» прокомментировал возможный переход в «Динамо».