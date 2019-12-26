Форвард Челси может вернуться во Францию

Новости спорта:Французский нападающий может вернуться в родной чемпионат.

Оливье Жиру провел в этом сезоне всего лишь 7 матчей за Челси и всерьез задумывается о смене клубной прописки.

"Существует большая вероятность того, что произойдут изменения, потому что мне уже не хватает игрового времени, чтобы показать себя. Франция — один из вариантов", — приводит слова нападающего Le Progres.

Согласно источнику, на француза претендуют Рейнджерс и две команды из МЛС, однако Дидье Дешам посоветовал Жиру не перебираться слишком далеко в контексте грядущего Евро-2020.

Кроме того, в кандидатуре опытного нападающего заинтересован Лион, который нуждается в усилении перед плей-офф Лиги чемпионов.