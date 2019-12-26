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Гризманн рассказал, почему выбрал именно Барселону

Гризманн рассказал, почему выбрал именно Барселону
14:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Француз Антуан Гризманн рассказал о мотивации при переходе в каталонский клуб.

Француз рассказал о мотивации при переходе в каталонский клуб.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн заявил, что завоевание титулов не было его основной целью при переходе в нынешнюю команду.

"Я не покинул Атлетико ради того, чтобы выиграть Лигу чемпионов или выиграть больше титулов".

"Я приехал сюда в Барсу, чтобы изучить новый стиль игры, новую философию и вырасти на личном уровне".

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"Атлетико также может выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов, у них есть команда и тренер, чтобы сделать это", — сказал Гризманн UEFA.com.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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