Гризманн рассказал, почему выбрал именно Барселону

Новости спорта:Француз Антуан Гризманн рассказал о мотивации при переходе в каталонский клуб.

Француз рассказал о мотивации при переходе в каталонский клуб.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн заявил, что завоевание титулов не было его основной целью при переходе в нынешнюю команду.

"Я не покинул Атлетико ради того, чтобы выиграть Лигу чемпионов или выиграть больше титулов".

"Я приехал сюда в Барсу, чтобы изучить новый стиль игры, новую философию и вырасти на личном уровне".

"Атлетико также может выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов, у них есть команда и тренер, чтобы сделать это", — сказал Гризманн UEFA.com.