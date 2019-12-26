Гризманн рассказал, почему выбрал именно Барселону

Француз рассказал о мотивации при переходе в каталонский клуб.
Нападающий Барселоны Антуан Гризманн заявил, что завоевание титулов не было его основной целью при переходе в нынешнюю команду.
"Я не покинул Атлетико ради того, чтобы выиграть Лигу чемпионов или выиграть больше титулов".
"Я приехал сюда в Барсу, чтобы изучить новый стиль игры, новую философию и вырасти на личном уровне".
"Атлетико также может выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов, у них есть команда и тренер, чтобы сделать это", — сказал Гризманн UEFA.com.