Никто кроме них: Месси и Роналду покорилось уникальное достижение

Новости спорта:Нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду уже множество лет остаются за высшем уровне.

Нападающий Барселоны Лионель Месси и форвард Ювентуса Криштиану Роналду стали единственными футболистами, которые забили более 500 голов за последние десять лет.

Отметим, что в личном противостоянии вперед все-таки вышел аргентинец. На счету игрока каталонцев 579 голов, а португалец совершил 555 точных ударов.

К слову, извечные конкуренты также вместе вошли в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов, и в этом рейтинге Роналду сумел опередить Месси.

Примечательно, что ни аргентинец, ни португалец лучшими бомбардирами в 2019 году не стали. Их опередил форвард Баварии Роберт Левандовски.