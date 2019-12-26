Сборная Украины в 2019 году: кто сыграл больше всех минут

Новости спорта:Николай Матвиенко провел 10 матчей в составе национальной команды в 2019 году.

Защитник донецкого футбольного клуба “Шахтер” Николай Матвиенко стал лидером сборной Украины по количеству матчей и количеству минут на поле по итогам 2019 года.

В 2019 году сборная Украины по футболу провела 10 матчей (8 официальных и 2 контрольных), в которых принял участие 31 футболист, а главным гвардейцем стал Николай Матвиенко.

Больше половины игр провели 13 исполнителей и среди них бесспорный лидер Николай Матвиенко — 10 матчей и 898 минут на поле.

Вторым по статистике является хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский — 9 матчей, 810 минут. Третье место по количеству отыгранных минут занял защитник английского “Манчестер Сити” Александр Зинченко — 8 матчей, 758 минут. Полузащитник киевского “Динамо” Виктор Цыганков принял участие в 9 матчах за сборную Украины.

Напомним, что лучшим игроком года в команде Андрея Шевченко по оценкам компании спортивной аналитики InStat стал хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский. На втором месте - голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов, на третьем - хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко.