Тоттенхэм добыл волевую победу над Брайтоном в АПЛ

Новости спорта:В матче 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Тоттенхэм Хотспур" принимал "Брайтон энд Хоув Альбион".

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник "Брайтона" Адам Уэбстер, отправивший мяч в ворота соперника на 37-й минуте с паса хавбека Паскаля Гросса. В начале второго тайма счёт сравнял форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн.

Победу "шпорам" принёс полузащитник Деле Алли, забив на 72-й минуте после передачи защитника Сержа Орье.

"Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонской команды 29 очков. "Брайтон" (20) — на 13-м месте.