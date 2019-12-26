Скачать
Четверг, 26.12.2019
Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре
Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре
"Цель и мечта": Джеррард хочет тренировать Ливерпуль
"Цель и мечта": Джеррард хочет тренировать Ливерпуль
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
"Кумовство в сборной": Шахматист Эльянов не хочет выступать за Украину
"Кумовство в сборной": Шахматист Эльянов не хочет выступать за Украину

Тоттенхэм добыл волевую победу над Брайтоном в АПЛ

Тоттенхэм добыл волевую победу над Брайтоном в АПЛ
16:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Тоттенхэм Хотспур" принимал "Брайтон энд Хоув Альбион".

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник "Брайтона" Адам Уэбстер, отправивший мяч в ворота соперника на 37-й минуте с паса хавбека Паскаля Гросса. В начале второго тайма счёт сравнял форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн.

Победу "шпорам" принёс полузащитник Деле Алли, забив на 72-й минуте после передачи защитника Сержа Орье.

Ливерпуль получил разрешение на золотую эмблему на один матч АПЛ

"Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонской команды 29 очков. "Брайтон" (20) — на 13-м месте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, АПЛ, ФК Брайтон, Тоттенхэм - Брайтон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спарринг-партнер Ломаченко не верит в успех Лопеса в бою с украинцем
02 "Страшно смотреть": лучшие нокауты в карьере Теофимо Лопеса (Видео)
03 Ярмоленко получил серьезную травму: сколько пропустит украинец
04 Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
05 Гризманн: Возможно, мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь