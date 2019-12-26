Рефери пожизненно дисквалифицировали за четыре пенальти

Новости спорта:Футбольный арбитр Хишам Тиази был дисквалифицирован пожизненно после матча, в котором он назначил четыре 11-метровых.

Марокканская федерация футбола пожизненно отстранила арбитра из-за грубейших ошибок, которые он допустил в матче национального чемпионата.

44-летний Хишам Тиази был дисквалифицирован пожизненно за четыре назначенных в одном матче пенальти, три из которых в ворота одной и той же команды. В минувшие выходные в 10-м туре чемпионата Марокко "Олимпик Хурибга" разгромил "Юссуфию Беррехид" со счётом (4:1), забив три гола с одиннадцатиметровых.

Позже комитет вынес решение, что главный судья допустил серьёзные нарушения в ходе этого матча.

Как было сказано в пресс-релизе Марокканской федерации футбола, арбитр наказан "из-за грубейших ошибок, которые повлияли на исход этого матча в чемпионате Марокко".