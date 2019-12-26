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Моуринью сообщил о смерти своего любимца (Видео)

Моуринью сообщил о смерти своего любимца (Видео)
17:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Жозе Моуринью рассказал о смерти своей собаки Леи.

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Муринью сообщил печальную новость о том, что его собака Лея умерла на Рождество.

Отвечая на вопрос Amazon Prime о том, как он провёл Рождество, Моуринью сказал: "Было очень грустно, потому что моя собака умерла, а моя собака — это моя семья. Было тяжело, но мы должны двигаться дальше".

Видео можно посмотреть в "твиттере" Amazon Prime Video Sport.

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Возраст йоркширского терьера Леи остаётся неизвестным. О собаке стало известно в 2007 году, когда Моуринью был арестован за нарушение правил карантина животных. Тогда специалист вывозил и ввозил собаку на территорию Англии без выполнения надлежащих карантинных процедур. Животное было "депортировано" из Великобритании и его увезла жена Моуринью в Португалию.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Жозе Муриньо.
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