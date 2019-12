Моуринью сообщил о смерти своего любимца (Видео)

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Муринью сообщил печальную новость о том, что его собака Лея умерла на Рождество.

Отвечая на вопрос Amazon Prime о том, как он провёл Рождество, Моуринью сказал: "Было очень грустно, потому что моя собака умерла, а моя собака — это моя семья. Было тяжело, но мы должны двигаться дальше".

Видео можно посмотреть в "твиттере" Amazon Prime Video Sport.

