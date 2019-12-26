Челси дома проиграл Саутгемптону

Новости спорта:В матче 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Челси" принимал "Саутгемптон".

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий "Саутгемптона" Майкл Обафеми, отправивший мяч в ворота соперника на 31-й минуте с передачи полузащитника Пьер-Эмиля Хёйбьерга. В середине второго тайма преимущество "святых" увеличил хавбек Нейтан Редмонд.

"Челси" занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе синих 32 очка. "Саутгемптон" (21) — на 14-м месте.

В 20-м туре "Саутгемптон" 28 декабря на своём поле сыграет с "Кристал Пэлас", а "Челси" на следующий день в гостях встретится с лондонским "Арсеналом".