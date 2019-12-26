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Четверг, 26.12.2019
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Анчелотти стартовал в Эвертоне с победы

Анчелотти стартовал в Эвертоне с победы
19:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 19-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" принимал "Бернли".

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Стоит отметить, что этот матч стал первым для итальянца Карло Анчелотти во главе "ирисок".

"Эвертон" владел инициативой на протяжении всего матча, однако забить хозяева сумели лишь на 82-й минуте — отличился Доминик Калверт-Льюин.

В параллельных матчах 19-го тура "Астон Вилла" обыграла "Норвич" (1:0), а "Кристал Пэлас" вырвал победу в концовке матча с "Вест Хэм Юнайтед" (2:1).

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Сегодня, 26 декабря, состоятся ещё два матча 19-го тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" примет "Ньюкасл", тогда как "Лестер Сити" сыграет с "Ливерпулем".

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