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Ливерпуль забил 500 голов при Клоппе: лучшие бомбардиры

Ливерпуль забил 500 голов при Клоппе: лучшие бомбардиры
09:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Юбилейный гол забил бразилец Роберто Фирмино.

Вчера «Ливерпуль» в центральном матче 19-го тура АПЛ на выезде разгромил «Лестер» со счетом 4:0. Дубль оформил Роберто Фирмино.

Второй мяч бразильца, забитый на 74-й минуте, стал юбилейным, 500-м голом «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа. Немецкий специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.

Дубль в ворота «Лестера» позволил Фирмино выйти на второе место в списке бомбардиров «Ливерпуля» под руководством Клоппа с 72 голами в активе. Бразильский форвард обошел Садио Мане с 70 голами.

Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)

Лучшим бомбардиром «Красных» в эпоху Клоппа остается Мохамед Салах с 84 голами.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Роберто Фирминьо.
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