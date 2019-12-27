Украинский клуб вышел из отпуска

Новости спорта:Футболисты Металлиста 1925 вышли из отпуска и начали первый зимний сбор.

Игроки Металлиста 1925 вышли из отпуска и начали первый зимний сбор, сообщает официальный сайт клуба.

По информации Украинской ассоциации футбола, харьковчане единственные представители Первой лиги, возобновившие подготовку в декабре.

Отмечается, что этот сбор будет краткосрочным и завершится в субботу, 28 декабря.

На днях Металлист 1925 усилился экс-защитником Кремня Сергеем Ченбаем, который стал первым зимним новичком команды.

На перерыв в Первой лиге харьковчане ушли на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от третьего места на два очка.