Переход Будковского в Десну под угрозой срыва

Новости спорта:Филипп Будковский еще не согласовал свой переход в черниговскую Десну.

Форвард Зари Филипп Будковский еще не согласовал свой переход в черниговскую Десну. По информации zoryafc.com, Десна заинтересована в трансфере футболиста, однако официального решения по переходу пока что нет.

Напомним, что в шоу ТаТоТаке сообщили о скором переходе Будковского в Десну.

По ходу первой части сезона Будковский потерял место в стартовом составе луганчан. В последних турах УПЛ нападающий получал мало игрового времени.

Всего в нынешнем сезоне 27-летний Будковский провел 16 матчей за Зарю во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Десна также заинтересована в подписании еще одного игрока Зари — полузащитника Левана Арвеладзе.

Десна ушла на зимнюю паузу на четвертом месте УПЛ. Заря занимает третью позицию в турнирной таблице.