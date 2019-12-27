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"Против всех законов": Моуриньо раскритиковал руководство АПЛ

"Против всех законов": Моуриньо раскритиковал руководство АПЛ
13:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Жозе Моуриньо раскритиковал насыщенный график игр в английской Премьер-лиге.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо раскритиковал насыщенный график игр в английской Премьер-лиге. Коуч Шпор назвал преступлением то, что его команде предстоит сыграть два матча в течение 48 часов.

«Я не могу представить, как моим футболистам теперь играть через 48 часов после матча с Брайтоном. Кто понимает физиологию, тот осознает, что играть через двое суток после предыдущего матча — это преступление», — приводит слова Моуриньо Goal.com

«Играть через 48 часов — это против всех законов биологии, физиологии, биохимии. Это в принципе против любых правил. Но таковы реалии, а у нас трое дисквалифицированных игроков».

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Вчера Тоттенхэм одержал непростую победу над Брайтоном (2:1), а уже завтра Шпорам предстоит сыграть против Норвича на выезде.

В матче с Канарейками команде Моуриньо не помогут дисквалифицированные Сон Хын Мин, Мусса Сиссоко и Харри Уинкс.

Поединок Норвич — Тоттенхэм состоится 28 декабря, начало игры — в 19:30 по киевскому времени.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
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