"Против всех законов": Моуриньо раскритиковал руководство АПЛ

Новости спорта:Жозе Моуриньо раскритиковал насыщенный график игр в английской Премьер-лиге.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо раскритиковал насыщенный график игр в английской Премьер-лиге. Коуч Шпор назвал преступлением то, что его команде предстоит сыграть два матча в течение 48 часов.

«Я не могу представить, как моим футболистам теперь играть через 48 часов после матча с Брайтоном. Кто понимает физиологию, тот осознает, что играть через двое суток после предыдущего матча — это преступление», — приводит слова Моуриньо Goal.com

«Играть через 48 часов — это против всех законов биологии, физиологии, биохимии. Это в принципе против любых правил. Но таковы реалии, а у нас трое дисквалифицированных игроков».

Вчера Тоттенхэм одержал непростую победу над Брайтоном (2:1), а уже завтра Шпорам предстоит сыграть против Норвича на выезде.

В матче с Канарейками команде Моуриньо не помогут дисквалифицированные Сон Хын Мин, Мусса Сиссоко и Харри Уинкс.

Поединок Норвич — Тоттенхэм состоится 28 декабря, начало игры — в 19:30 по киевскому времени.