Реал определился с главной трансферной целью

Новости спорта:Реал летом планирует подписать полузащитника Наполи Фабиана Руиса.

Реал летом планирует подписать полузащитника Наполи Фабиана Руиса. По информации As, клуб уже начал переговоры с представителями испанского футболиста.

Сообщается, что сам Руис не против продолжить свою карьеру в Мадриде. В Реале знают об интересе других команд к 23-летнему игроку, поэтому намерен воспользоваться именно личным желанием Фабиана.

Наполи несколько раз пытался продлить контракт с Руисом, однако успехом переговоры не увенчались. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис требует за трансфер футболиста 180 миллионов евро. Отметим, что в текущем соглашении Руиса с неаполитанцами нет пункта о сумме отступных. По всей вероятности, окончательная стоимость футболиста будет определяться с попаданием Наполи в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Интересно, что прямой конкурент Реала — Барселона — также заинтересована в переходе Руиса. Блаугранас рассматривают 23-летнего полузащитника в качестве потенциальной замены Ивану Ракитичу, который в скором времени должен покинуть Каталонию.

В этом сезоне Руис сыграл 15 матчей за Наполи во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

Наполи с 24 очками занимает 8-ю позицию в турнирной таблице Серии А. В следующем туре 6 января Наполи дома примет Интер.

Реал идет на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, имея 37 очков. Команда Зидана отстает от лидера Барселоны на два пункта. В следующем туре Галактикос 4 января сразятся с Хетафе.