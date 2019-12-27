Футболист Зари: С VAR игра станет чище, честнее

Новости спорта:Полузащитник Зари Богдан Леднев поделился своим мнением касательно VAR.

Богдан Леднев считает, что введение VAR в УПЛ пойдет на пользу всему чемпионату.

"С VAR игра станет чище, честнее. Это избавит от непонятных нюансов. Нередко случаются моменты, когда не понимаешь, почему судья принимает то или иное решение. Мяч может попасть в руку, а судья не поставит пенальти. Или очевидный фол в штрафной судья трактует по-своему".

"Когда будет VAR, станет меньше предвзятости, — приводит слова Богдана Леднева журнал Футбол.

Ранее сообщалось, что Леднев вернется в Динамо следующим летом.