В Италии не засчитали чистый гол (Видео)

Новости спорта:Мяч пересек линию после касания о перекладину, что осталось вне зоны видимости арбитров.

В поединке 18-го тура Серии В арбитры не засчитали очевидный гол в ворота Козенцы после удара Самуэля Риччи.

Поединок завершился минимальной победой хозяев. Полузащитник Эмполи, после удара которого мяч пересек линию, прокомментировал эпизод.

Видео эпизода:

"Очень жаль, что гол не засчитали, но все ошибаются, и, безусловно, судья пожалеет об ошибке после просмотра повтора. Мы заслужили ничью, но нужно быть спокойными, ведь через три дня у нас следующий матч", — приводит слова полузащитника официальный сайт Эмполи.