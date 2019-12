Роналду учит Джоковича, как надо прыгать (Видео)

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал видео совместной тренировки со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. В ходе занятия спортсмены попытались допрыгнуть до высоко натянутого каната.

«Учу Новака Джоковича, как надо прыгать! Было очень приятно увидеть тебя и потренироваться с тобой, мой друг», — написал Роналду.

Teaching @DjokerNole how to jump!! Was a pleasure to see you and train with you my friend!! pic.twitter.com/GgMr9rAUEf

