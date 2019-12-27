Звезда Реала хочет поработать с Гвардиолой

Новости спорта:Иско может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Полузащитник Реала Иско может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает El Desmarque.

По информации источника, в трансфере 27-летнего испанца заинтересован Челси, однако сам игрок планирует перейти в Манчестер Сити. В подписании Иско заинтересован и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Отмечается, что тренерский штаб видит в Иско замену Давиду Силве, который по окончании текущего сезона покинет манкунианцев.

В нынешнем сезоне испанский хавбек принял участие в 13 играх, в которых отметился двумя голевыми передачами. Контракт Иско с Реалом истекает летом 2022 года.