Скачать
Пятница, 27.12.2019
Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре
Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
Назван самый лучший украинский бомбардир 2019 года
Назван самый лучший украинский бомбардир 2019 года

Звезда Реала хочет поработать с Гвардиолой

Звезда Реала хочет поработать с Гвардиолой
14:47 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Иско может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Полузащитник Реала Иско может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает El Desmarque.

По информации источника, в трансфере 27-летнего испанца заинтересован Челси, однако сам игрок планирует перейти в Манчестер Сити. В подписании Иско заинтересован и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Отмечается, что тренерский штаб видит в Иско замену Давиду Силве, который по окончании текущего сезона покинет манкунианцев.

Видаль согласовал условия личного контракта с итальянским грандом

В нынешнем сезоне испанский хавбек принял участие в 13 играх, в которых отметился двумя голевыми передачами. Контракт Иско с Реалом истекает летом 2022 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Футбол, Иско, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт: сумасшедшие условия
02 Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
03 Ушел из жизни 33-летний чемпион Германии
04 "Я разобью его": Лопес пригрозил Ломаченко
05 "Ливерпуль меня пугает": Анри - о чемпионской гонке в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь