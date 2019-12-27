Скачать
Пятница, 27.12.2019
Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре
Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
Назван самый лучший украинский бомбардир 2019 года
Назван самый лучший украинский бомбардир 2019 года

Защитник Динамо мог оказаться в Ливерпуле

Защитник Динамо мог оказаться в Ливерпуле
14:53 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Карлос Самбрано дал интервью изданию Movistar и рассказал, что мог стать игроком "Ливерпуля" и "Севильи".

Перуанский центральный защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано дал интервью изданию Movistar и рассказал, что мог стать игроком "Ливерпуля" и "Севильи".

Карлос признается, что выступления за "Севилью" или "Ливерпуль" были его мечтой.

"И у меня были предложения от обоих", - уверяет перуанский защитник.

В испанский клуб Карлос, с его же слов, мог перейти, когда выступал за немецкий "Айнтрахт". С "Севильей" Самбрано догда достиг соглашения, но его не захотел отпускать немецкий клуб.

"Я был в хорошей форме, все было отлично, но переход не состоялся", - вспомнил киевский "динамовец".

Рассказал Самбрано и о своей истории с "Ливерпулем".

"За неделю до начала сезона в "Ливерпуля" были травмированы все центральные защитники. Юрген Клопп тогда уже тренировал команду. И ко мне обращались представители английского клуба. Но это было через неделю после того, как я дал обещание тренеру своей команды, что останусь в клубе и буду бороться", - добавил Самбрано.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, Карлос Самбрано, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт: сумасшедшие условия
02 Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
03 Ушел из жизни 33-летний чемпион Германии
04 "Я разобью его": Лопес пригрозил Ломаченко
05 "Ливерпуль меня пугает": Анри - о чемпионской гонке в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь