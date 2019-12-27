Защитник Динамо мог оказаться в Ливерпуле

Новости спорта:Карлос Самбрано дал интервью изданию Movistar и рассказал, что мог стать игроком "Ливерпуля" и "Севильи".

Перуанский центральный защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано дал интервью изданию Movistar и рассказал, что мог стать игроком "Ливерпуля" и "Севильи".

Карлос признается, что выступления за "Севилью" или "Ливерпуль" были его мечтой.

"И у меня были предложения от обоих", - уверяет перуанский защитник.

В испанский клуб Карлос, с его же слов, мог перейти, когда выступал за немецкий "Айнтрахт". С "Севильей" Самбрано догда достиг соглашения, но его не захотел отпускать немецкий клуб.

"Я был в хорошей форме, все было отлично, но переход не состоялся", - вспомнил киевский "динамовец".

Рассказал Самбрано и о своей истории с "Ливерпулем".

"За неделю до начала сезона в "Ливерпуля" были травмированы все центральные защитники. Юрген Клопп тогда уже тренировал команду. И ко мне обращались представители английского клуба. Но это было через неделю после того, как я дал обещание тренеру своей команды, что останусь в клубе и буду бороться", - добавил Самбрано.