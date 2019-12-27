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Нидерланды будут готовиться к Евро-2020 в Австрии

Нидерланды будут готовиться к Евро-2020 в Австрии
21:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Австрия и Украина являются соперниками сборной Нидерландов на чемпионате Европы-2020.

Интересное решение приняло руководство Королевского футбольного союза Нидерландов и национальной сборной.

"Оранжевые" перед стартом финальной части Евро-2020 проведут недельный тренировочный сбор в Австрии.

Пикантность ситуации в том, что сборная Австрии, наряду с Украиной, является соперницей подопечных Рональда Кумана в группе С.

Нидерландская команда расположится в австрийской провинции Каринтия. С 30 мая игроки нашего первого соперника соберутся в местечке Фельден-ам-Вертерзее, где останутся до 6 июня.

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Напомним, сборные Украины и Нидерландов сыграют на чемпионате Европы 14 июня в Амстердаме, а 18-го числа "оранжевые" там же встретятся с Австрией.

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Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Футбол, Сборная Австрии, Новости футбола.
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