Нидерланды будут готовиться к Евро-2020 в Австрии

Новости спорта:Австрия и Украина являются соперниками сборной Нидерландов на чемпионате Европы-2020.

Интересное решение приняло руководство Королевского футбольного союза Нидерландов и национальной сборной.

"Оранжевые" перед стартом финальной части Евро-2020 проведут недельный тренировочный сбор в Австрии.

Пикантность ситуации в том, что сборная Австрии, наряду с Украиной, является соперницей подопечных Рональда Кумана в группе С.

Нидерландская команда расположится в австрийской провинции Каринтия. С 30 мая игроки нашего первого соперника соберутся в местечке Фельден-ам-Вертерзее, где останутся до 6 июня.

Напомним, сборные Украины и Нидерландов сыграют на чемпионате Европы 14 июня в Амстердаме, а 18-го числа "оранжевые" там же встретятся с Австрией.