Витория Гимараэш не будет продлевать аренду Бондаренко

Валерий Бондаренко не задержится в чемпионате Португалии, сообщает O Jogo.
По информации источника, Витория Гимараэш рассчитывает сократить количество арендованных футболистов в составе своей команды. Таким образом, Бондаренко вернется из аренды в Шахтер летом 2020 года.
Кроме того, главный тренер команды Иву Виейра все реже выпускает на поле 25-летнего центрбека.
Напомним, что порядка двух месяцев Бондаренко пропустил из-за перелома руки.
В текущем сезоне на счету Бондаренко три игры в чемпионате Португалии. В последний раз он появлялся на поле в сентябре.