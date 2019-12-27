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Витория Гимараэш не будет продлевать аренду Бондаренко

Витория Гимараэш не будет продлевать аренду Бондаренко
18:49 Сегодня Телеграф football.ua Фото: vitoriasc.pt

Новости спорта:Защитник Шахтера Валерий Бондаренко вернется в состав "горняков" летом 2020 года.

Валерий Бондаренко не задержится в чемпионате Португалии, сообщает O Jogo.

По информации источника, Витория Гимараэш рассчитывает сократить количество арендованных футболистов в составе своей команды. Таким образом, Бондаренко вернется из аренды в Шахтер летом 2020 года.

Кроме того, главный тренер команды Иву Виейра все реже выпускает на поле 25-летнего центрбека.

Напомним, что порядка двух месяцев Бондаренко пропустил из-за перелома руки.

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В текущем сезоне на счету Бондаренко три игры в чемпионате Португалии. В последний раз он появлялся на поле в сентябре.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Валерий Бондаренко.
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