Витория Гимараэш не будет продлевать аренду Бондаренко

Новости спорта:Защитник Шахтера Валерий Бондаренко вернется в состав "горняков" летом 2020 года.

Валерий Бондаренко не задержится в чемпионате Португалии, сообщает O Jogo.

По информации источника, Витория Гимараэш рассчитывает сократить количество арендованных футболистов в составе своей команды. Таким образом, Бондаренко вернется из аренды в Шахтер летом 2020 года.

Кроме того, главный тренер команды Иву Виейра все реже выпускает на поле 25-летнего центрбека.

Напомним, что порядка двух месяцев Бондаренко пропустил из-за перелома руки.

В текущем сезоне на счету Бондаренко три игры в чемпионате Португалии. В последний раз он появлялся на поле в сентябре.