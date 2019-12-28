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Бетис продлил контракт с легендою клуба

Бетис продлил контракт с легендою клуба
09:09 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Хоакин останется в родной команде еще на год.

Испанский "Бетис" подтвердил информацию о том, что капитан команды, вингер Хоакин продлил контракт с клубом до июня 2021 года.

Ветеран отпраздновал свой 38-й день рождения в июле и в общей сложности сыграл за клуб 753 матча за всю свою карьеру, а также провел 51 матч за сборную Испании.

"Я думаю, что я нахожусь в расцвете сил, - заявил Хоакин. - Я все еще могу продолжать играть некоторое время. Я должен продолжать наслаждаться и делать болельщиков клуба счастливым. Я впервые появился тут 23 года назад, и я буду здесь еще год".

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Хоакин сделал свой первый в карьере хет-трик в недавнем матче с "Атлетиком" Бильбао (3:2) и стал старейшим игроком, когда-либо забивавшим три мяча за матч в высшем дивизионе Испании.

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Бетис, Примера, Новости футбола, Хоакин.
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