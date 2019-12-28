Скачать
Суббота, 28.12.2019
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Игрок Детройт Пистонс: Михайлюк - отличный шутер
Игрок Детройт Пистонс: Михайлюк - отличный шутер
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)

Известный тренер дал прогноз, как выступит сборная Украины на ЧЕ-2020

Известный тренер дал прогноз, как выступит сборная Украины на ЧЕ-2020
12:12 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Юрий Вирт предполагает, что борьба за первое место будет между Украиной и Голландией.

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт поделился мнением о том, на что команда Андрея Шевченко может рассчитывать на чемпионате Европы-2020.

«Украина будет бороться за первое место в группе со сборной Нидерландов. Соперник очень сильный, действует с контролем мяча. Нидерланды будут иметь большое преимущество в домашних стенах. А еще эта сборная проголодалась к большим победам, ведь пропустила последние чемпионаты мира и Европы. Страна пережила смену поколений и вернулась в элитную когорту.

Конечно, индивидуально голландцы немного сильнее, зато в командной игре мы однозначно не хуже. Это дает мне основания говорить, что шансы пятьдесят на пятьдесят. Австрию также не стоит недооценивать.

Она очень, так сказать, досадная: сами не играют в яркий футбол и не позволяют этого делать сопернику. Австрийцы обладают железной дисциплиной, организовано действуют в обороне и всегда ищут шансов у чужих ворот. Будет настоящая битва характеров», - сказал Вирт.

Юный талант ПСВ заинтересовал Барселону

Напомним, на Евро-2020 Украина сыграет в группе С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Новости спорта, Новости футбола, Юрий Вирт, Чемпионат Европы-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
02 "Он играл бы за топ-клуб": Маркевич похвалил экс-игрока Металлиста
03 Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
04 Шмайхель: Рефери решил сделать себя героем матча
05 Тоттенхэм хочет вернуть Бэйла: подробности грандиозного обмена
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь