Реал предложил €70 млн за игрока Наполи

Новости спорта:Мадридский «Реал» планирует оформить ближайшим летом трансфер полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство «сливочных» уже вышло на итальянский клуб с предложением в размере € 70 млн.

Минувшим летом «сливочные» пробовали приобрести хавбека, но игрок отказался от перехода, чтобы быть уверенным в попадании в заявку сборной Испании на чемпионат Европы 2020 года. Однако теперь ситуация изменилась. Первые контакты «Реал» установил в октябре, сейчас клуб собирается продолжить переговоры с игроком и его окружением.

«Наполи» намерен предложить игроку новый контракт с отступными в размере € 100 млн. Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис и вовсе хочет выручить за игрока не менее € 180 млн, но испанцы не готовы выплатить такую сумму.

Руис — воспитанник «Бетиса», цвета которого защищал с 2014 по 2018 год. В летнее межсезонье хавбека приобрёл «Наполи». Сумма трансфера составила € 30 млн.