Подборка лучших голов Динамо в 2019 году (Видео)

Новости спорта:Киевский футбольный клуб “Динамо” сделал подборку своих лучших голов уходящего года.

“Она очень субъективная, поскольку из-за ограничения прав мы не могли включить в нее голы “Динамо” в еврокубках и некоторых выездных матчах УПЛ. Впрочем, избранные голы все равно воплощают лучшее, что мы любим в динамовском футболе: красивые комбинации и шикарные завершения”, - заявили в клубной пресс-службе.

Возглавил топ-10 лучших голов киевского "Динамо" в 2019 году гол в ворота донецкого "Шахтера" в исполнении Сергея Сидорчука.

Как сообщалось, 10 января подопечные Алексея Михайличенко выйдут из отпуска, а 15 января отправятся на первый зимний сбор в Турцию, который продлится две недели - до 28 января.

В первой части сезона футболисты "Динамо" прекратили выступления в Лиге Европы, где финишировали третьими в группе. В украинской Премьер-лиге команда на данный момент занимает 2 место.