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Икарди побил рекорд Ибрагимовича

Икарди побил рекорд Ибрагимовича
18:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Яркий форвард Мауро Икарди горд творить историю в «ПСЖ».

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди отреагировал на то, что побил рекорд форварда Златана Ибрагимовича, быстрее всех забив 10 мячей за парижан.

«Не знал этого, но испытываю гордость, что достиг подобного и творю историю в такой команде, как «Пари Сен-Жермен». Стараюсь всегда быть готовым и всегда быть опцией для одноклубников. Я всегда готов и сосредоточен на том, чтобы двигаться как можно быстрее, когда получаю мяч», — сказал Икарди в интервью пресс-службе «ПСЖ».

Мауро выступает за «Пари Сен-Жермен» в аренде. Права на аргентинца принадлежат миланскому «Интеру».

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В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах на клубном уровне.

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ФК Интер (Милан), ФК ПСЖ, Серия А, Мауро Икарди.
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