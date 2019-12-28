Тоттенхэм спасает матч в Норвиче

Новости спорта:Завершились еще два поединка чемпионата Англии.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм гостил у Норвича и дважды по ходу матча уступал в счете.

Счет открыл Вранчич, который отметился после обрезки игроков Тоттенхэма в центре поля. Затем также был гол Пукки, который отменили из-за минимального офсайда.

Сравняли "шпоры" только во втором тайме, когда Эриксен точно пробил со штрафного. Помог датскому игроку минимальный рикошет. Но очень быстро Норвич вновь забил — Орье срезал мяч в свои ворота.

Кейн сравнял счет с пенальти, который сам же и заработал. Финальный штурм команды Моуриньо успехом не увенчался.

Норвич – Тоттенхэм 2:2

Голы: Вранчич, 18, Орье, 61 (в свои ворота) — Эриксен, 55, Кейн, 83 (с пенальти).

Норвич: Крул — Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Льюис — Тетти (Кэнтуэлл, 86), Вранчич (Трибулл, 75) - Буэндиа, Штиперманн (Маклин, 70), Эрнандес - Пукки.

Тоттенхэм: Гассанига — Алдервейрелд, Фойт (Санчес, 46), Вертонген (Лукас Моура, 46) — Орье, Эриксен, Ндомбеле, Сессеньон - Алли, Ло Чельсо (Ламела, 74) — Кейн.

Предупреждения: Вранчич, Льюис, Крул — Лукас Моура.