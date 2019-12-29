Динамо просматривает словенского нападающего

Новости спорта:Киевляне нацелились на Андража Шпорара.

Динамо готово заплатить за нападающего братиславского Слована Андража Шпорара около 3,5 миллионов фунтов (около 4 миллионов евро), чтобы купить игрока уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Record.

Помимо киевского клуба в услугах игрока заинтересован также Селтик, который уже вступил в переговоры со Слованом.

По информации издания, братиславский клуб намерен поднять цену на Шпорара до 5 миллионов фунтов.

Напомним, что Шпорар сыграл за Слован 11 матчей нынешнего сезона, забив 12 голов.