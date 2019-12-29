Рейнджерс впервые за девять лет обыграл Селтик в чемпионате Шотландии

Новости спорта:Рейнджерс Стивена Джерарда обыграл Селтик Шведа.

Стивен Джеррард стал тем тренером, который сумел прервать растянувшуюся на девять лет безвыигрышную серию "Рейнджерс" в матчах чемпионата Шотландии против "Селтика".

Хозяева могли открыть счет в дерби, если бы Кристи воспользовался своим шансом и реализовал пенальти, назначенный на 33-й минуте. Однако его бесхитростный удар отразил Макгрегор, а уже следующий выпад "Рейнджерс" стал результативным: Кент открылся под передачу с левого фланга и ударом от штанги отправил мяч в ворота "Селтика".

Впрочем, радость гостей была недолгой. Спустя четыре минуты Макгрегор решил пробить из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от пробегавшего Эдуара дезоринтировал голкипера "Рейнджерс". Правда, повтор показал, что мяч попал в руку игроку "Селтика", но системы VAR в шотландском чемпионате нет, а судьи на эту деталь внимания не обратили.

И все же последнее слово осталось за гостями. На 56-й минуте "Рейнджерс" заработал право на угловой слева, и Катич ударом головой на ближнем углу вратарской переправил мяч в сетку. Как оказалось, этот гол и принес команде Стивена Джеррарда историческую победу в дерби.