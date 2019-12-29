Украинский тренер указал на минусы сборной Голландии

Новости спорта:Александр Головко считает, что Нидерланды имеют недостатки.

Бывший защитник сборной Украины Александр Головко поделился мнением о главном сопернике команды Андрея Шевченко на групповом раунде Евро-2020.

«Сборная Нидерландов показывает интересный, мобильный и легкий футбол. На фоне интенсивной подготовки голландцы действуют непринужденно в атаке. А вот в обороне есть проблемы.

Если Украина будет действовать агрессивно в нападении, то свой гол забьет. Главное - чтобы мы показали футбол не ниже уровня, чем в отборочном цикле», - сказал Головко.

Напомним, на Евро-2020 Украина сыграет в группе С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф.