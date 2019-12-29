Скачать
Понедельник, 30.12.2019
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Globe Soccer Awards: Роналду - лучший игрок года
Globe Soccer Awards: Роналду - лучший игрок года
Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Бернли (Видео)
Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Бернли (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)

Ливерпуль на Энфилде не знает поражений 50 матчей

Ливерпуль на Энфилде не знает поражений 50 матчей
22:07 Вс, 29 Декабрь 2019 Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Ливерпуль больше года не проигрывает в родных стенах.

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0) в домашнем матче 20-го тура АПЛ.

Таким образом, «красные» продлили серию без поражений на «Энфилде» до 50 матчей. В 40 из них команда Юргена Клоппа победила, а 10 встреч завершились ничьей.

Это третья по продолжительности серия без поражений на своем стадионе в истории чемпионата Англии.

Головко назвал слабое место сборной Голландии

«Челси» не проигрывал дома на протяжении 86 матчей в период с 2004 по 2008 год, а сам «Ливерпуль» не уступал на своем стадионе на протяжении 63 встреч в период с 1978 по 1980 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, Ливерпуль, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определился первый участник Финала четырех Кубка Украины
02 Ливерпуль одолел Вулверхэмптон, подтвердив свои претензии на чемпионство
03 Форвардом сборной Украины всерьез интересовались Бешикташ и Рома
04 Яремчук: В Россию никогда не поеду
05 В чемпионате Испании состоялось украинское дерби
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь