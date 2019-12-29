Ливерпуль на Энфилде не знает поражений 50 матчей

Новости спорта:Ливерпуль больше года не проигрывает в родных стенах.

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0) в домашнем матче 20-го тура АПЛ.

Таким образом, «красные» продлили серию без поражений на «Энфилде» до 50 матчей. В 40 из них команда Юргена Клоппа победила, а 10 встреч завершились ничьей.

Это третья по продолжительности серия без поражений на своем стадионе в истории чемпионата Англии.

«Челси» не проигрывал дома на протяжении 86 матчей в период с 2004 по 2008 год, а сам «Ливерпуль» не уступал на своем стадионе на протяжении 63 встреч в период с 1978 по 1980 год.