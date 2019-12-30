Лидер Бетиса Фекир сравнил себя с Месси

Новости спорта:Набиль Фекир заявил, что он в некоторых аспектах схож с Лионелем Месси.

Нападающий Бетиса Набиль Фекир заявил, что он в некоторых аспектах схож с Лионелем Месси, но признал, что аргентинец явно лучше.

"Мы - актеры, выходим на поле, чтобы доставить удовольствие зрителям. Что касается Месси, у нас с ним схожие стили игры, но давайте не преувеличивать - я не так хорош, как он.

В некоторых аспектах я на него похож. Он - игрок, на которого люди хотят смотреть. Он заставляет их любить футбол", - цитирует Фекира AS со ссылкой на Telefoot.

В текущем сезоне Фекир сыграл в 15 матчах испанского чемпионата, забив 4 гола и получив 4 желтых карточки.