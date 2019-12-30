Милан нацелился на защитника Барселоны

Новости спорта:На сделку может повлиять переход Ибрагимовича в стан россонери.

Милан близок к соглашению по аренде защитника Барселоны Жан-Клера Тодибо. La Gazzetta dello Sport сообщает, что клубы практически договорились о трансфере 19-летнего француза.

Отмечается, что россонери арендуют футболиста с обязательством выкупа за 20 миллионов евро. Впрочем, в руководстве Милана еще не достигли договоренности с Тодибо по условиям личного контракта.

На решение защитника о переходе в Милан повлиял недавний переход в команду форварда Златана Ибрагимовича.

В нынешнем сезоне Тодибо вышел на поле всего в трех матчах за Барселону и не отметился результативными действиями.

Напомним, что на защитника также претендовали Байер и Монако.

На сегодняшний день Милан занимает 11-е место в таблице чемпионата Италии и отстает от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.