Бензема остается в Реале: сумасшедший контракт для француза

Новости спорта:Карим Бензема может продлить контракт с Галактикос до 2023 года.

Форвард Реала Карим Бензема может продлить контракт с Галактикос до 2023 года. As сообщает, что обе стороны уже провели предварительную встречу, на которой заключили первые контакты о возможном соглашении.

Отмечается, что Реал и Бензема не торопят события с пролонгацией контракта, так как уверены в благополучном исходе сделки. Кроме того, в продлении контракт с французом заинтересован лично главный тренер Бланкос Зинедин Зидан.

Бензема выступает за Реал с 2009 года, куда перебрался из Лиона. В нынешнем сезоне француз провел 23 матчей во всех турнирах за команду Зинедина Зидана, забив 16 голов и сделав 7 ассистов.

Реал идет на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, уступая Барселоне два очка. Следующий матч команда Зидана проведет 4 января на выезде против Хетафе.