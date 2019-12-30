"Динамовское сердце": кто признан лучшим футболистом Зари в 2019 году

Новости спорта:Богдан Леднев признан лучшим игроком луганчан в 2019 году.

Арендованный у Динамо полузащитник Зари Богдан Леднев признан лучшим игроком луганчан в 2019 году, сообщает официальный сайт клуба.

Помимо 21-летнего игрока, на звание лучшего также претендовали вратарь Никита Шевченко и защитник Богдан Михайличенко. Победитель определялся путем голосования болельщиков.

В нынешнем сезоне на счету Богдана Леднева 21 матч за команду Виктора Скрипника, в которых он забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.

Заря ушла на зимний перерыв на третьем месте в украинской Премьер-лиге. От идущего на втором месте Динамо команда Виктора Скрипника отстает на два очка.