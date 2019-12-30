Фиорентина нацелилась на защитника Ромы

Новости спорта:Фиорентина интересуется защитником Ромы Жуаном Жезусом

Фиорентина интересуется защитником Ромы Жуаном Жезусом. По информации La Gazzetta dello Sport, Фиалки всерьез намерены оформить трансфер бразильского центрбека.

Жезус в чемпионате Италии выступал в составе Интера с января 2012 года. 14 июля 2016 года бразилец перешел в Рому.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел в составе Ромы лишь четыре матча во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Фиорентина намерена арендовать нападающего Вулверхэмптона Патрика Кутроне, однако не может сойтись с англичанами в сумме выкупа.

В декабре Фиорентина назначила Джузеппе Якини на пост главного тренера команды. 55-летний Якини подпишет с Фиорентиной контракт на 1,5 года. Джузеппе сменил на посту главного тренера Фиалок Винценцо Монтеллу.

Фиорентина в данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы Серии А. Следующий матч Фиалки проведут 6 января против Болоньи.