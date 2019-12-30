Скачать
Понедельник, 30.12.2019
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Globe Soccer Awards: Роналду - лучший игрок года
Globe Soccer Awards: Роналду - лучший игрок года
Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Бернли (Видео)
Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Бернли (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)

Фиорентина нацелилась на защитника Ромы

Фиорентина нацелилась на защитника Ромы
13:43 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Фиорентина интересуется защитником Ромы Жуаном Жезусом

Фиорентина интересуется защитником Ромы Жуаном Жезусом. По информации La Gazzetta dello Sport, Фиалки всерьез намерены оформить трансфер бразильского центрбека.

Жезус в чемпионате Италии выступал в составе Интера с января 2012 года. 14 июля 2016 года бразилец перешел в Рому.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел в составе Ромы лишь четыре матча во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Фиорентина намерена арендовать нападающего Вулверхэмптона Патрика Кутроне, однако не может сойтись с англичанами в сумме выкупа.

В декабре Фиорентина назначила Джузеппе Якини на пост главного тренера команды. 55-летний Якини подпишет с Фиорентиной контракт на 1,5 года. Джузеппе сменил на посту главного тренера Фиалок Винценцо Монтеллу.

Фиорентина в данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы Серии А. Следующий матч Фиалки проведут 6 января против Болоньи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Фиорентина, Футбол, Жуан Жезус, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Артист": Милевский развлекает новую девушку (Видео)
02 В чемпионате Испании состоялось украинское дерби
03 Фьюри пообещал, что бой с Уайлдером не будет идти все 12 раундов
04 Ливерпуль одолел Вулверхэмптон, подтвердив свои претензии на чемпионство
05 Globe Soccer Awards: Роналду - лучший игрок года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь