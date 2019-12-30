Клоппу предложили выгодно избавиться от форварда

Новости спорта:Райан Брюстер может отправиться в аренду в клуб Чемпионшипа Суонси

Молодой форвард Ливерпуля Райан Брюстер может отправиться в аренду в клуб Чемпионшипа Суонси, сообщает The Athletic.

По информации издания, Лебеди на данный момент лидируют в гонке за 19-летнего нападающего, хотя окончательной договоренности между клубами пока еще нет.

В Суонси Брюстер сможет получить регулярную игровую практику на уровне Чемпионшипа, что может подтолкнуть тренера Мерсисайдцев Юргена Клоппа поддержать сделку.

Райан Брюстер в нынешнем сезоне провел 2 поединка за основную команду Ливерпуля в рамках Кубка Лиги, в остальном выступая за дубль.

Суонси находится на девятом месте турнирной таблицы Чемпионшипа, а Ливерпуль уверенно лидирует в АПЛ.