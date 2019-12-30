Официально: Грозный - главный тренер Шахтера

Новости спорта:Украинский специалист трудоустроился в Казахстане.

Украинский тренер Вячеслав Грозный возглавил «Шахтер» из Караганды, сообщает пресс-служба клуба.

Последним местом работы 63-летнего специалиста был украинский клуб «Арсенал-Киев». Имеет большой опыт работы в клубах Украины, России, Болгарии. В Казахстане он известен по работе в костанайском «Тоболе» и павлодарском «Иртыше».

Также в тренерской карьере Грозного были такие клубы, как болгарский «Левски», российский «Терек», грузинское «Динамо» и украинские «Арсенал» (Киев), «Металлург» (Запорожье) и «Говерла».

Вячеслав Грозный долгое время выступал футбольным экспертом на украинском ТВ.

В чемпионате Казахстана «Шахтер» из Караганды идет на 9 месте (35 очков) из 12 команд. На первом месте - Астана (69 очков).