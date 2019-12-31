УЕФА рассмотрит "дело Беседина" после 6 января

Новости спорта:Нападающему "Динамо" и сборной Украины Артему Беседину грозит дисквалификация за проваленный допинг-тест.

УЕФА рассмотрит дело нападающего "Динамо" Артема Беседина после 6 января, сообщает Sport.ua.

По данным источника, об этом официальным письмом сообщили Украинской ассоциации футбола.

Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против "Мальме" (3:4). При этом неизвестно на употреблении каких запрещенных веществ попался форвард. УЕФА отстранил игрока от футбольной деятельности на 30 дней.

В нынешнем сезоне Беседин сыграл за "Динамо" в 23 матчах во всех турнирах. В его активе 8 голов и одна результативная передача.