Соперник Шахтера в Лиге Европы усилится игроком Боруссии Д

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08:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Юлиан Вайгль продолжит карьеру в Португалии.

Бенфика очень близка к подписанию хавбека дортмундской Боруссии Юлиана Вайгля, утверждает A Bola. Президент Бенфики Луиш Филипе Виейра встретился с руководством "шмелей", и переговоры в последние дни существенно продвинулись.

Переход должен состоятся в первые дни января и обойдется "орлам" в 20 миллионов евро.

Вайгль перешел в Боруссию в 2015 году из Мюнхена 1860 за 2,5 млн евро. В сумме он наиграл 171 матч за команду, выиграв Кубок Германии и Суперкубок. В текущем сезоне 24-летний Юлиан Вайгль провел 20 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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ФК Шахтер, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, Юлиан Вайгль.
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