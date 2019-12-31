"Должны играть в нашу игру": Зинченко о чемпионской гонке в АПЛ

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09:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал не лучше результаты его команды в последних матчах чемпионата Англии.

Чемпионы Англии двух последних сезонов в нынешней кампании отстают от лидера турнирной таблицы в лице Ливерпуля на 14 очков и занимают третью строчку.

Главный тренер Пеп Гвардиола все чаще критикуется, а команда выглядит не так сильно, как в прошлые сезоны.

"Без сомнения, он (Гвардиола, прим.) лучший в мире", — приводит слова Зинченко Mirror.

"Для меня самое главное, что он знает, что именно нужно сказать команде, и когда это сказать. Команда чувствует такие моменты. К тому же, он все еще невероятен в плане понимания тактики".

Зинченко уверил, что команда понимает сложность сложившейся ситуации, но знает, что её нужно делать дальше.

В Англии оценили главную силу Зинченко

"Конечно, у Ливерпуля огромный отрыв, но мы должны играть в нашу игру каждый раз и показывать свой класс, когда мы на поле. В конце сезона мы увидим, что у нас получится", — сказал Зинченко.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
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