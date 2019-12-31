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Арсенал хочет купить защитника РБ Лейпциг

Арсенал хочет купить защитника РБ Лейпциг
14:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Деотшанкюль Юпамекано может оказаться в Лондоне.

"Арсенал" рассматривает возможность приобретения защитника "РБ Лейпциг" Деотшанкюля Юпамекано. Об этом сообщает Daily Mail.

Руководство лондонской команды выделит деньги клубу на усиление защитной линии. "Арсенал" обратил внимание на игрока немецкого "РБ Лейпциг". Как сообщает источник, клуб можно убедить продать игрока из-за срока действия его контракта, который заканчивается через 18 месяцев, поэтому его можно будет приобрести за € 40 млн.

"Арсенал" нуждается в новом защитнике, так как Калум Чемберс получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии с "Челси", и медики клуба пессимистично настроены относительно восстановления англичанина.

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Лондонский клуб занимает 12-е место в чемпионате Англии в этом сезоне, набрав 24 очка в 20 турах. Следующий матч подопечные Микеля Артеты проведут дома с "Манчестер Юнайтед".

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Деотшанкюль Юпамекано.
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