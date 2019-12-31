Милан договорился с Барселоной по трансферу защитника

Новости спорта:"Россонери" ведут переговоры с защитником об условиях контракта.

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо в ближайшее время может стать игроком Милана. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, руководство "россонери" договорилось с каталонским клубом и арендует 20-летнего француза на шесть месяцев с возможным правом выкупа за 20 миллионов евро в конце сезона.

В любом случае, последнее слово останется за Тодибо, поскольку футболист получил предложения от Эвертона, Байера Леверкузена, Саутгемптона, Бенфики и Монако, но Милан пока выигрывает эту гонку.

В текущем сезоне Тодибо провел за Барселону четыре матча, в которых результативными действиями он не отметился.