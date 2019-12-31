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Клопп: Ливерпуль должен выигрывать больше трофеев

Клопп: Ливерпуль должен выигрывать больше трофеев
12:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Юрген Клопп прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге и рассказал о целях команды на сезон.

"Сейчас нет никакой уверенности, что мы победим. У нас, очевидно, есть шанс. Мы создали хорошее преимущество, но в каждой игре мы должны сражаться как сумасшедшие. Легко нам точно не будет. Да, в прошлом сезоне мы были разочарованы, что не смогли выиграть чемпионат, но через три недели нас ждал большой финал, и мы выиграли Лигу чемпионов. Поэтому разочарование было не таим сильным.

Наше желание выиграть Премьер-лигу невероятно огромно. Мы должны выигрывать больше и больше трофеев. Возможно, это жадность, но меня это не сильно волнует. Посмотрим, что произойдёт. Никто не знает, выиграем ли мы один из трофеев в этом сезоне, но мы, конечно же, будем работать", — приводит слова Клоппа ESPN.

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"Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. Подопечные Юргена Клоппа набрали 55 очков в 19 турах. Следующий матч команда из Ливерпуля проведёт дома с "Шеффилд Юнайтед".

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Лига Чемпионов, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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