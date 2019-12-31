Соперник Шахтера в ЛЕ усилился звездой Бундеслиги

Новости спорта:Полузащитник Боруссии Д Юлиан Вайгль стал игроком Бенфики.

Полузащитник Боруссии Д Юлиан Вайгль стал игроком Бенфики. Официальный сайт португальского клуба сообщил о покупке футболиста за 20 миллионов евро.

24-летний хавбек должен пройти медицинский осмотр, после чего приступит к тренировочному процессу в Бенфике.

В нынешнем сезоне Вайгль провел 19 матчей за Боруссию, отличившись одним забитым мячом.

Ранее немец находился в числе трансферных целей Интера как альтернатива полузащитнику Барселоны Артуро Видалю.

После 14 туров Бенфика лидирует в чемпионате Португалии, опережая Порту на четыре очка.

Напомним, что Бенфика — соперник донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Шахтер проведет первый матч против Бенфики в Харькове 20 февраля. Ответный поединок состоится в Лиссабоне 27 февраля.